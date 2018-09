France : les rappeurs Booba et Kaaris jugés ce jeudi pour leur rixe à Orly

Promis, la brouille entre Booba, dixit le patron du rap français, et son ancien protégé Kaaris c'est de l'histoire ancienne, ou presque. Et cette fois au tribunal, pas de clash public comme ils disent. « B2O » Booba l'affirme, son comportement sera irréprochable.



D'ailleurs depuis sa sortie de prisonil s'astreint au silence. Un supplice sûrement pour celui qui expliquait il y a peu qu'il était encore un gamin, que le rap est une cour de récréation, les clashs disait-il, « c'est aussi bête que ça ».



Avec son ancien complice « K2A » Kaaris, c'est une habitude, un différend dont on peine à saisir l'origine. Toujours est-il qu'il y a quatre ans dans une vidéo Kaaris avait prévenu : « En cas de rencontre dans la vraie vie, je vais te briser les os. »



Cette rencontre s'est produite le 1er août dernier à Orly. Les deux rappeurs attendent d'embarquer dans le même avion. Et l'entrevue tourne à la bataille rangée entre les deux clans. D'après l'enquête, Booba a porté le premier coup, mais il affirme avoir reçu des projectiles alors qu'il tentait de contourner Kaaris. « Ensuite c'était parti », a-t-il expliqué aux policiers.



Bilan : plusieurs vols retardés, 50 000 euros de dégâts matériels et des images qui tournent en boucle sur internet. Un clash passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison.