France Gall, la française la plus sénégalaise est décédée

La chanteuse France Gall est décédée ce matin. La française qui était connue pour ses belles chansons mais aussi pour son amour pour le Sénégal, pays où elle vivait finalement, est décédée ce dimanche à l'âge de 70 ans.

France Gall a fait plusieurs chansons dont la plus connue et la plus appréciée est Babacar. Son amour pour le Sénégal est connu de tous. Elle était hospitalisée à Paris depuis mi-décembre pour une infection sévère qui a fini par prendre le dessus sur elle.