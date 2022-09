France : François Durpaire, « consultant États-Unis » de BFMTV, mis en examen à Paris pour viol sur une ex-compagne et placé sous contrôle judiciaire.

Selon LE PARISIEN qui donne l’information, François Durpaire a été mis en examen à Paris pour viol sur une ex-compagne. Cette figure de la chaîne BFMTV, a été présentée à un juge d’instruction le jeudi 1er septembre après une plainte déposée par une ancienne compagne, aujourd’hui âgée de 39 ans, à qui il aurait offert de l’argent en échange de son silence.



Le « consultant États-Unis » de BFMTV a été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Les faits se seraient déroulés dans son appartement de la rue de la Roquette (Paris XIe). L’histoire est restée cachée jusqu’en 2020.



Selon les informations de nos confrères de LE PARISIEN, ils se seraient alors mis d’accord sur une transaction financière, un peu comme à l’américaine.



À cet effet, la somme de 60 000 euros avec 5 000 euros versés immédiatement a été convenue. Une solution n’aurait pas plu à la plaignante qui se ravise et dépose plainte. Le parquet de Paris a donc ouvert une enquête confiée au 2e district de la police judiciaire (DPJ).



« Cette ouverture d’information judiciaire l’a rassuré, cela lui permet de connaître les accusations qui sont portées contre lui. Cela permettra la manifestation de la vérité. M. Durpaire livrera ses explications lors de l’interrogatoire sur le fond qui interviendra dans quelques semaines », a dit Me Dorothée Bisaccia-Bernstein, qui assiste l’historien.