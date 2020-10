Forum sur le Code Minier de 2016 : « Le Sénégal va devenir un centre de référence dans le domaine des mines. » (Abdoulaye Ly, PSE/HUB MINIER )

Le Sénégal ambitionne de devenir un pays minier à travers la mise en œuvre d’une stratégie de pleine exploitation des ressources minières. Ce changement attendu dans le tissu socio-économique du Sénégal doit nécessairement être accompagné par la création d’un écosystème favorable capable de répondre aux futurs besoins des acteurs du secteur minier. « Le projet Hub minier est un des projets phares du PSE. Grace à lui, le Sénégal va devenir un centre de référence dans le domaine des mines. Il porte sur la réalisation d'une plateforme qui va canaliser tous les efforts dans le domaine de l'équipement, dans le domaine des services, du capital humain au profit des exploitants miniers d'Afrique de l'Ouest. Le projet n’a pas pour vocation d'exploiter des mines », selon Abdoulaye Ly, le chef de projet Hub Minier PSE.



Ce projet va mettre en place la technostructure minière à travers une série de réformes et la réalisation phare qui porte sur la mise en place d'un parc industriel. Il aura pour vocation de rendre disponible, toutes les utilités pour les exploitants miniers selon toujours ce dernier. Le mécanisme inclut la formation et les modifications de curricula de sorte à développer un capital humain dédié aux mines. « Ce projet va surtout lutter contre les fuites de cerveaux qui sont très préjudiciables à l’essor des mines », dira-t-il.



Il est nécessaire pour la construction du premier hub minier, de mener des études de faisabilité technique et financière, mais également de disposer d’assiette foncière dédiée. La mobilisation du financement va permettre la préparation d'éléments d'aide à la prise de décision des partenaires privés pressentis comme la cartographie des besoins des opérateurs miniers de la sous-région. « Ce projet obéit à un intérêt collectif. Le Sénégal s'y retrouvera parce que cela va créer un import substitution, à la place de l'importation des matériaux qui vont servir dans le secteur des mines, ils vont être fabriqués sur place. C'est très important pour la collectivité, ça permet de développer les exportations et créer des emplois au Sénégal, sans oublier l'aménagement du territoire … », a annoncé le Chef du projet Hub Minier PSE qui a pris part aux ateliers thématiques préparatoires du Forum sur le Code Minier de 2016 qui s'est tenue ce 13 octobre à Diamniadio.