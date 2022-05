Forum économique de Davos : Édouard Mendy est l’invité officiel de la FIFA.

L’international Sénégalais de Chelsea, Édouard Mendy, est l’invité d’un panel du forum économique mondial à Davos, en Suisse, ce lundi 23 mai 2022. C’est sur invitation du Qatar que le portier sénégalais va participer à cette rencontre économique.



L’intervention du gardien de Chelsea et lauréat du prix du meilleur gardien de la FIFA, portera, selon la lettre d’invitation de la FIFA, sur la contribution du football et son impact dans le rapprochement des peuples. C’est devant, Son Altesse Sheikh Tamim Bin Hamad Bin Khalifa Al Thani, Gianni Infantino, président de la FIFA, l’ancien entraîneur d’Arsenal, Arsène Wenger, la star brésilienne, Ronaldo (El Phenemeno) et d’autres personnalités prenant part à cette rencontre que Mendy interviendra dans un panel, qui sera modéré par le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, selon toujours la lettre d’invitation de la FIFA.



Cette rencontre est aussi une occasion pour le Sénégalais, pour partager ses souvenirs de Coupe du monde durant son enfance avant de décliner ses ambitions et ses espérances pour la prochaine édition prévue en fin 2022 au Qatar.