Forum départemental pour le développement économique de Nioro : Aly Mané entend impulser une dynamique de développement local.

Le Forum départemental pour le développement économique de Nioro aura lieu le 02 juillet prochain.



En prélude à cette rencontre d'échanges et de partage autour des besoins socio-économiques de la localité, le directeur exécutif de l'Ong Symbiose s'est prononcé sur l'organisation de ce forum.



Malick Ba a indiqué qu'il s'agira de diagnostiquer la situation dans tous les secteurs et de proposer des pistes de solution en terme de projets structurants.



À terme, le Conseil départemental de Nioro disposera d'un Plan de Développement Local qui s'articulera autour des besoins socio-économiques des acteurs.



Une occasion pour lui d'inviter toute la population et les partenaires techniques et financiers à s'impliquer pour la bonne réussite de cette initiative.



À rappeler que le Conseil départemental de Nioro organisera ce forum en collaboration avec l'Ong Symbiose...