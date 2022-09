Fortes pluies sur Dakar : Alioune Tine pointe du doigt le changement climatique.

Dakar est sous les eaux ! Des milliers de familles sont touchées, des routes impraticables et des décès sont enregistrés. Des pirogues qui se chargent du transport en lieu et place des véhicules immobilisés par l'eau. Le patron d'Africajomcenter, Alioune Tine, appelle "à un devoir de solidarité vers les populations affectées." Par ailleurs, Alioune Tine estime que la grande question du changement climatique, dans un pays où l’écologie et l’environnement "ont disparu des institutions politiques, le climat doit être dans l’agenda des députés."