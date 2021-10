Formation professionnelle : Le CESAG intègre dans son portefeuille de formation un nouveau master ME3P.

Le Centre Africain d’

é

tudes Supérieures en Gestion

(

CESAG

)

a porté son choix sur un dîner de presse pour faire la présentation officielle de son nouveau programme de Master

en Évaluation des Politiques, Programmes et Projets

ME3P ce 28 Octobre 2021.

Un

nouveau programme appuyé par C

LEAR

A

frique francophone qui offre aux étudiants l’opportunité de renforcer leur capacité dans les domaines de l’évaluation et de la consultation en entreprise

. C’est le lieu pour

Aboudou Ou

a

t

t

ara, directeur de la formation et des innovations pédagogiques du C

ESAG, de

rev

enir

en détails sur les raisons qui ont motivé la mise en place de ce master.

Coordonnateur du projet

CLEAR A

frique francophone par intérim, le sieur Ouat

t

ara reviendra sur l’importance de l’intégration de ce master dans le portefeuille du programme formation du C

ESAG.

Les objectifs de ce master en

Évaluation

des politiques, programmes et projets entre pour la plupart dans le cadre du

r

enforcement de la contribution à la bonne gouvernance

.

« Notre cible s’étend sur toute l’Afrique francophone »,

confiera monsieur Ouattara lors de son allocution.

L

e master en évaluation des politiques, programmes et projets est

des

siné

selon le système LMD (Licence Master Doctorat) et nécessite un diplôme de licence (Baccalauréat+3) reconnu par le CAMES ou une instance nationale. Structuré en 4 semestres en terme académique ou 2 ans de formation en terme courant

,

ce nouveau programme de master pourra doter les consultants

,

enseignants chercheurs

et

membres de la société civile

,

de moyens en évaluation pour pouvoir

développer

au sein des gouvernements et élaborer un suivi d’évaluation dans les projets.

Développement personnel, recherche d’emploi pour les étudiants en niveau initial

etc...,

Aboudou Ouattara expliquera de manière formelle lors de son entrevue avec

Dakaractu

la structuration de ce master et ses acquis.

«

Éligibilité et coût de la formation

»

Le directeur des innovations du CESAG nous apprend lors de cette présentation que

le candidat

au master ME3P

devra au préalable être

soumis à un test d’orientation et avoir une notion du développement

toutefois

,

si le candidat n’a pas de prérequis par rapport au domaine des projets,

un programme de renforcement et de remise à niveau est fait si nécessaire.

«

1.850.000 francs CFA, c’est le coût de la formation par année

»,

déclare-t-il avant de poursuivre

«

Clear

Afrique

offre une bourse et essaye dans la même mouvance de partenariat d’exonérer le coût de la formation pour les candidatures éligibles à cette formation

».

C’est l’occasion pour le sieur Ouattara d’expliquer qu’u

n examen de validation d’acquis est fait dans la mesure où l’étudiant en master 1 a validé toutes les unités d’enseignements (UE). Dans ce cas de figure, le candidat peut être transféré et intégrer le master ME3P.

« Intégrer le programme »

Ce

dîner

de présentation

a

aussi été

l’occasion pour

l’administration de l’institution CESAG,

de rassurer quant à l’insertion professionnelle des diplômés de ce master.

« En terme d’accompagnement, le CESAG a fait ses preuves au cours de ces dernières années »,

affirment-ils lors de la séance questions-réponses avec les journalistes sur place.

Assemblée nationale, institutions sous régionales, programme des Nations-Unies entre autres… Ce master permettra aux ministères de disposer de personnels compétents pour le contrôle de la satisfaction des populations ciblées

et une bonne gestion de pilotage de projets

selon la situation politique présente, nous édifie le directeur des innovations sur les avantages que propose ce master ME3P.

Le répertoire du

CESAG

abrite à ce jour un nouveau master qui profitera à l’

A

frique francophone. Il apportera par la même mouvance des innovations dans le cadre de la bonne gouvernance. Ainsi, ladite institution

va

accueillir

la première promotion du programme ME3P dans ses salles de classe à partir du 3 Janvier 2022.

Pour plus d’informations, l’administration incite les étudiants et potentiels candidats au master en évaluation des politiques, programmes et projets à visiter et parcourir le site

www.cesag.sn

.