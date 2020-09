Foresterie : Le projet urbain et péri urbain de reboisement officiellement lancé aux Parcelles Assainies.

« 100 millions de graines sont offertes à la terre tous les ans au Sénégal », a confié le directeur général de l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la grande muraille verte, Ali Aïdar.



Il prenait part au lancement officiel, ce 26 septembre, du projet de foresterie urbaine et péri urbaine. La cérémonie s’est tenue dans la commune des Parcelles Assainies, en présence du maire de la municipalité, Moussa Sy, du représentant de la FAO, Dr Robert Geï et du président de l’Oncav, Amadou Kane et le sous-préfet de l’arrondissement.



Le maire Moussa Sy a pour sa part magnifié l’initiative qui participe selon lui à reverdir la capitale sénégalaise qui souffre de l’absence d’espace vert. Quant au président Amadou Kane, les associations sportives et culturelles s’engagent à travers l’Oncav à ne ménager aucun effort pour le bon déroulement du projet dans les Parcelles Assainies et dans toutes les autres communes de Dakar. La FAO qui a financé le projet à hauteur de 100.000 euros environ 70 millions Fcfa, c’est une initiative qui va au-delà de la foresterie, mais participe à la création d’emplois pour les jeunes.