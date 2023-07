Football : Sans club depuis plus d’un an, Saliou Ciss se relance avec l’UNFP…

L’ancien meilleur latéral gauche de la Coupe d’Afrique des nations 2022, Saliou Ciss (34 ans) a été sélectionné par l’union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) pour bénéficier du stage d’entraînement de cette année. Une préparation avec un staff professionnel pour retrouver du rythme et peut-être décrocher un contrat.



Le Syndicat des footballeurs français qui s’activent dans d’autres domaines rassemble d'anciens joueurs Pro, sans club, afin de les accompagner et leur permettent de se mettre à niveau physiquement en attendant de trouver un club.



Pour se faire, une série de rencontres amicales sont au programme avec des équipes de National et ou de Ligue 2 française. Saliou Ciss devrait ainsi tenter de relancer sa fin de carrière en essayant de convaincre les recruteurs. Toujours désireux de retrouver l’équipe nationale de football du Sénégal, Saliou Ciss ne compte pas baisser les bras.