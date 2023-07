Football : La Fédération française révoque la licence de Noah Fadiga suite à un « problème »cardiaque !

Terrible nouvelle pour le fils de l’ancien international sénégalais. Après son père, Khalilou Fadiga (arythmie cardiaque et fin de carrière prématurée à 30 ans), les problèmes cardiaques touchent aussi son fils Noah Fadiga (23 ans.) Ce dernier a été contraint de quitter son club le Stade Brestois suite à la révocation de sa licence professionnelle par la commission médicale de la fédération sénégalaise de football a fait savoir le joueur lui-même sur sa page Instagram officielle :



« Après des tests effectués à la fin de la saison dernière au sein de mon club Stade Brestois 29, il a été révélé qu'une irrégularité s'était produite dans mon rythme cardiaque. J'ai ensuite subi des examens approfondis par le professeur cardiologue Pedro Brugada. Sur la base de ces tests, le Pr. Brugada m'a autorisé à poursuivre ma carrière sans aucun risque. Malheureusement, la commission médicale de la Fédération Française de Football a une politique de " Zéro tolérance" et a révoqué ma licence de football française » a informé Noah Fadiga.



Cependant, le jeune défenseur international sénégalais est loin d’être démobilisé et découragé. En effet, il ne compte absolument pas renoncer à sa carrière de footballeur professionnel. « Je suis donc un joueur libre. L'avis médical d'une autorité telle que Pr. Brugada me conforte dans la conviction que ie pourrai poursuivre ma grande passion, ma carrière de football. Je me suis préparé intensivement pour la nouvelle saison avec l'équipe de Lieven Maesschalck et me sens en pleine forme et très motivé. À bientôt sur le terrain » a-t-il conclu.



Précisons que Lieven Maesschalck est un Kinésithérapeute expérimenté spécialisé dans la rééducation des sportifs professionnels. Noah poursuit sa « convalescence et sa préparation » au sein de leur structure « move to cure. »