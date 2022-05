Football : Éric Sékou Chelle nommé sélectionneur des Aigles du Mali.

La Fédération malienne de football (Femafoot) n’a pour le moment fait aucune annonce officielle. Toutefois, selon des sources dignes de foi, c’est Eric Sékou Chelle qui a été choisi pour diriger les Aigles du Mali pour les 03 prochaines années. Son choix s’est fait à la suite d’un appel à candidature à l’issue duquel l’instance dirigeante du sport roi affirme avoir reçu 57 dossiers de candidature.



L’ancien international malien de 44 ans était en concurrence avec l’Allemand Winfried Schäfer, 72 ans. Celui-ci qui avait les faveurs de la commission mise en place pour l’examen des dossiers de candidatures a été recalé à la dernière minute, nous a-t-on dit. Selon toute vraisemblance, l’avantage de l’ancien défenseur de Lens et de Valenciennes en France est d’avoir présenté un staff technique, composé majoritairement de Maliens. Sa prétention salariale a également plaidé en sa faveur.



Ses missions seront entre autres de qualifier les Aigles pour la demi-finale de la CAN 2023, pour la finale de l’édition 2025, et enfin pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les éliminatoires de la CAN 2023 débutent au mois de juin prochain. Le Mali est dans la poule G en compagnie du Congo, de la Gambie et du Soudan du Sud. Le Mali recevra le Congo le 4 juin à domicile au Stade du 26 Mars, avant un déplacement le 8 juin en Égypte au Stade Al Salam pour aller affronter le Soudan du Sud.



L’ancien Aigle n’a pas assez d’expérience professionnelle comme coach. Il était avant sa nomination à la tête de l’équipe nationale du Mali, entraîneur de Boulogne-sur-Mer. Eric Sékou Chelle (6 sélections avec les Aigles du Mali) est attendu dans les tout prochains jours à Bamako.





