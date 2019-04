Foot – Afrique : Ismaïla Sarr nominé parmi les finalistes du Prix Marc-Vivien Foé 2019

Les onze nommés à l’élection du meilleur footballeur africain du championat de France (Ligue 1) sont connus : Yunis Abdelhamid (Maroc/Reims), Youcef Atal (Algérien/Nice), Stéphane Bahoken (Cameroun/Angers), Denis Bouanga (Gabon/Nîmes), Max-Alain Gradel (Côte d’Ivoire/Toulouse), François Kamano (Guinée/Bordeaux), Wahbi Khazri (Tunisie/Saint-Etienne), Lebo Mothiba (Afrique du Sud/Strasbourg), Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire/Lille), Ismaïla Sarr (Sénégal/Rennes) et Bertrand Traoré (Burkina Faso/Lyon).

Le Prix Marc-Vivien Foé ne concerne que les joueurs de Ligue 1 qui défendent les couleurs d'une équipe nationale africaine.

Cent personnes (journalistes, consultants, anciens joueurs, etc.) sont invitées à voter pour l'édition 2019. Chaque juré doit choisir trois joueurs, en avril. Le premier choisi reçoit 5 points, le 2e trois points, et le 3e un point.

Le finaliste totalisant le plus de points succèdera à Karl Toko Ekambi (camerounais et ancien attaquant de Angers/Ligue 1 France), Prix Marc-Vivien RFI / France 24 2018. Le successeur sera connu le 13 mai prochain.