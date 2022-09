Fonds pour l'indemnisation des victimes du régime de Habré : L'État tchadien débloque une enveloppe de 10 milliards de FCFA.

C'est une lettre d'information que la présidence de la République du Tchad, à travers le directeur de cabinet civil Adjoint, a adressée au président du Conseil d'administration du fonds pour l'indemnisation des victimes du régime de Hissein Habré.

Ladite lettre informe que "le président du Conseil Militaire de transition a instruit le ministre des finances à mettre à la disposition du fonds, la somme de 10 milliards de FCFA, au titre de la contribution de la République du Tchad."

Dans la même lettre, le président du conseil d'administration du fonds pour l'indemnisation des victimes du régime de Hissein Habré est invité "à transmettre les coordonnées bancaires où sera logée ladite contribution" et à "démarrer le plus rapidement possible l'indemnisation des victimes", conformément aux directives du président de la République du Tchad.

Pour rappel, une commission d'enquête tchadienne avait chiffré à 40.000 morts le nombre des victimes de la répression sous le régime de Habré. Les chambres africaines extraordinaires avaient ordonné à Habré de payer 82 milliards à 7.396 victimes qui avaient participé au procès en tant que parties civiles. Le président en exercice de l’Union Africaine, Monsieur Macky Sall quant à lui, avait demandé à ce que l'on débloque l'indemnisation des victimes de l'ex-dictateur tchadien.

Hissein Habré a purgé sa peine au Sénégal où il a succombé au Covid-19 en août 2021 à l'âge de 79 ans et où il a été inhumé...