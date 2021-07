Fonds « force Covid-19 » : Ministre de la fonction publique : parfum de surfacturation et népotisme.

Le ministère de la fonction publique et du renouveau du service public a reçu une enveloppe de 100.000.000 millions dans le cadre du fonds « force covid19 ». Les crédits ont été alloués au programme de pilotage, de coordination et de gestion administrative au titre 4 chapitre « cabinet ministre » par arrêté portant virement de crédit numéro 009571 du 05/05/2020.



C’est ainsi que le ministère a acheté 25 tonnes de riz local de la vallée (9,735 millions de FCF ), 1.000 bouteilles de 5 litres d’huile (6,6 millions de FCFA), 1.000 grosses de 5 paquets de sucre en morceaux (5,5 millions de FCFA), 500 cartons de 100 sachets de lait (6,2 millions de FCFA), du produit et matériel d’entretien (24,5 millions de FCFA), des masques de protection (13,2 millions de FCFA), et du matériel informatique (20,6 millions de FCFA).



Le rapport du comité de suivi pointe les prix des denrées qui sont plus élevés que les prix sur le marché local, mais aussi « l’absence de critères de sélection pour les bénéficiaires des kits alimentaires « et la « distribution de kits alimentaires aux agents du ministère qui émargent dans le budget de l'État... »