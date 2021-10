Fonds de riposte et de solidarité : le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations « FORCE COVID 19 » dissous

Crée en Mars 2020 afin d'atténuer l’impact économique de la pandémie du coronavirus, et doté d’un budget de 1.000 milliards de FCFA, le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19, « FORCE COVID 19 » a été officiellement dissous. En effet, à travers un décret, le Président de la République a décidé de sa dissolution. Les archives, les biens meubles et immeubles, les véhicules, ainsi que le matériel mis à la disposition du Comité de Suivi de FORCE COVID -19, sont transférés au Secrétariat général de la Présidence de la République.

Ce Fonds était alimenté par l’Etat, le secteur privé, les partenaires au développement et toutes les bonnes volontés.