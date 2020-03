Fonds de riposte et de solidarité : Le président Macky Sall a demandé à ses ministres de faire « une transparence totale » sur la gestion, (Moïse Sarr)

Invité à l’édition spéciale de Dakaractu, le Secrétaire d’État auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des Sénégalais de l’extérieur, est revenu sur les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Moïse Sarr a évoqué la création d'un Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID- 19.



Le président Macky Sall a demandé à ses ministres de faire « une transparence totale sur la gestion des fonds. Il faut qu'on y voie clair, totalement clair », selon M. Sarr.



Le secrétaire d’Etat s’est dit « affecté » par la situation des compatriotes sénégalais vivant dans les pays touchés par l’épidémie du Coronavirus, notamment l'Italie, la France et la Chine.



« Nos compatriotes de la diaspora confrontés au confinement et autres contraintes en souffrent », a constaté Moïse Sarr, rappelant qu’il existe une caisse appelé caisse d’aide et de secours pour aider les sénégalais de l’extérieur à rapatrier des corps sans vie. Il a tenu à leur témoigner le «soutien» et la «solidarité» de tout le gouvernement...