Fonds Covid-19 / Convocation de Mimi Touré : 29 députés de YAW avaient porté plainte contre Mansour Faye en février 2023

L’ancienne première ministre a annoncé avoir reçu une convocation du tribunal de Dakar pour répondre à une plainte de l’ancien ministre du régime de Macky Sall pour diffamation. « Je fais l’objet d’une plainte de Mansour Faye, ancien ministre et actuel beau-frère de Macky Sall. Mansour Faye m’accuse de l’avoir diffamé à propos de sa gestion des 1000 milliards des fonds COVID. Rien de moins ! Il aurait dû installer dans sa plainte des centaines de sénégalais qui ont fait publiquement le même constat » a-t-elle écrit sur sa Page Facebook.





Tout a démarré depuis la publication du rapport définitif de la Cour des Comptes intitulé : Contrôle de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 gestion 2020-2021. À cette date, 29 députés du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi avaient écrit une plainte déposée sur la table du président de l’assemblée nationale. Ces parlementaires visaient 10 ministres du régime de Macky Sall. « Nous vous informons que nous avons déposé sur la table du président de l'assemblée nationale une proposition de résolution de mise en accusation de 10 ministres devant la haute cour de justice pour infractions présumées dans la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19.



En application de l'article 110 de la constitution et sur la base des faits relevés par le dernier rapport de la cour des comptes (CC/CABF/B portant contrôle de la gestion du fonds de de gestion de la riposte et de la solidarité contre les effets de la COVID-19) nous demandons la traduction devant la haute cour de justice des 10 ministres. » Dans cette liste de ministres, se trouve le nom de Mansour Faye qui avait le portefeuille du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale. C’est lui qui avait en charge l’utilisation de ce fonds.





Ces 29 députés ont été accompagnés et assistés par Aminata Touré, députée défenestrée à cause de sa rébellion contre la décision du président de la République après son éviction pour le fauteuil de la présidence de l’assemblée nationale. « La députée Aminata Touré qui a beaucoup contribué à la naissance de cette proposition de résolution de mise en accusation, en est cependant absente à cause de la forfaiture de l'instrumentalisation de l'assemblée nationale par le président Macky », ont-ils précisé.





Que se passe-t-il entre Mimi Touré et l’ancien ministre du régime de Macky Sall ? En tout état de cause, après le 27 juillet date de son face à face avec Mansour Faye, tout se saura ...