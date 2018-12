Fonction publique : le Programme d’appui à la modernisation de l’Administration (PAMA) entraine la hausse du budget

L’Hémicycle a accueilli le vendredi 7 décembre 2018 Madame Mariama Sarr et ses proches collaborateurs pour le vote du budget du Ministère chargé de la Fonction publique. Après lecture et adoption du rapport de la Commission des finances, Mme le Ministre est revenu sur les interrogations des honorables députés pour apporter de façon claire et nettes des éclairages sur les points ci-après :



Hausse du Budget

Cette hausse de plus de 600 millions entre l’exercice de 2018 et celui de 2019 s’explique par la volonté du Gouvernement d’entamer la phase pratique de la réforme de l’Administration à travers le Programme d’appui à la modernisation de l’Administration (PAMA) dont l’objectif général est de contribuer à l’action de modernisation de l’Administration du Sénégal afin de lui faire tenir son rôle de moteur dans le processus d’émergence, à l’horizon 2035.



Elaboration d’acte

Du 20 septembre 2017 au 30 novembre 2018, 9353 actes ont été produits dont 1525 à travers la plateforme numérisée. Cela concerne 19.142 agents dont une bonne partie est constituée des différents corps de l’Education et de la Formation.



Dialogue Sociale

Ayant dans ses attributions, la responsabilité du dialogue social dans le secteur public, le Ministre chargé de la Fonction publique s’est impliqué dans les négociations et la résolution des préoccupations de différents syndicats particulièrement dans le secteur de l’éducation et de la santé.

Au sujet des engagements du Gouvernement contenus dans le protocole signé avec les syndicats de l’Enseignement réunis autour du G6, le Ministre s’est réjoui de la finalisation des travaux sur le système de rémunération et la création des corps des administrateurs scolaires. Les différents ateliers tenus à cet effet ont été sanctionnés par des rapports transmis à Monsieur le Premier ministre.



Accueil des usagers

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de délivrance des services et de l’accueil dans les services publics, des programmes de formation et renforcement des capacités en accueil et orientation sont régulièrement organisés. La mise en place dans certains services d’un bureau d’accueil, d’information et d’orientation fonctionnel est vivement recommandée.



Mise en œuvre des recommandations du Forum

La première édition du Forum National de l’Administration s’était conclue sur une série de recommandations. Des actes ont été posés dans le sens de leur réalisation par le Département chargé du Renouveau du Service public. Les domaines concernés sont la simplification des procédures, la dématérialisation avec le fichier unifié des données du personnel de l’Etat, le projet de code général de déontologie, la charte qualité, sans oublier la professionnalisation des ressources humaines de l’Etat et l’élaboration du nouveau droit de la Fonction publique.