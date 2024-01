Foire Internationale de Dakar (FIDAK) : le directeur du CICES tire un bilan satisfaisant et appelle à plus d’accompagnement

La 31ème édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK) s’est bien déroulée, officiellement tenue du 07 au 31 décembre 2023, la FIDAK a été un cadre privilégié de contacts d’affaires et d’échanges commerciaux. Il demeure du reste, l’un des plus grands rendez-vous Africains du commerce.

Chaque année ce sont des centaines d’entreprises privées provenant de différents secteurs d’activités et de divers continents qui y participent.

Pour cette année 2023, le thème discuté est l’autonomisation de la femme pour un développement économique et social durable, la structure du ministère de la femme de la famille et de la protection des enfants du Sénégal a bien su assurer la coordination du forum scientifique organisé en marge de l’exposition tenue le 14 et 15 décembre.

Selon le directeur du CICES, Salihou Keïta, l’objectif global est de contribuer à travers une plateforme multi sectorielle et inclusive, à la réflexion sur l’impact de l’automatisation de la femme sur le développement économique, social et durable au Sénégal, un thème qui tombe bien à son heure car l’appel a bien été porté par les femmes qui représentaient les 86 % des exposants, impliqués dans la production et la transformation.

Cette année, c’est la Côte d’Ivoire qui était choisie comme pays invité d’honneur, le président Alassane Dramane Ouattara n’a cependant pas manqué de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la bonne tenue de cet événement, c’est ce qui explique sans doute la forte mobilisation des entreprises Ivoiriennes, qui occupaient une surface d’exposition de plus de 500 m² sur un total de 17.842 m², une augmentation considérable contrairement à la précédente édition.

Le bilan est ainsi satisfaisant, nous fait savoir le directeur du CICES, qui note 12 participations officielles reçues, (c’est-à-dire la présence du ministre en charge du commerce ou de l’ambassadeur accrédités à Dakar pour l’organisation des journées économiques et culturelles pendant la foire), on peut citer Burkina Faso, Égypte, Syrie, Pakistan, Ghana, Mali, Madagascar, Bénin, Algérie …

Pour l’Algérie une convention de partenariat a été signée entre la CICES et la société algérienne des foires et expositions, c’est ce qui explique la présence des 54 entreprises algériennes dans le pavillon tertiaire, même après la clôture de la foire.

Cependant la FIDAK 2023 a compté 31 nationalités y compris les sénégalais, parmi les exposants directs, la Cices a ainsi répertorié 386, contrairement à l’année 2022 où il n’y a eu que 320, on peut aussi noter une différence de plus de 638 exposants directs car pour cette année, 2.000 ont été notés.

Ainsi Salihou Keïta n’a pas manqué de féliciter la gendarmerie qui, en mobilisant 500 éléments, a bien assuré les nouvelles orientations du Cices, s’agissant de booster le taux d’occupation et de fréquentation dans un cadre attrayant et sécurisé...