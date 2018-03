Florence : un ressortissant sénégalais froidement abattu par un Italien de 65 ans

Le drame s’est produit il y a quelques heures dans la ville de Florence en Italie : un Sénégalais, répondant au nom d’Idy Diéne et âgé de 54 ans, a été froidement abattu par un Italien de 65 ans qui s’appelle Roberto Pironne. C’est ce qu’a appris Dakaractu, informé par un coup de fil d’un ressortissant de chez nous présent sur les lieux du crime. Le défunt émigré a été sauvagement abattu par six coups de pistolet, sur le pont de Vespuce.



Les premiers témoins décrivent le meurtrier comme un individu suicidaire qui aurait agi par pulsion. En effet, une lettre d’adieu aurait été retrouvée chez ce dernier. A travers cette missive étrange, l’homme évoquerait des difficultés financières. Pour l’heure, il est entre les mains de la police italienne. Nous y reviendrons plus amplement…