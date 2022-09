Financement des PME: BCI Banque signe des partenariats avec AFG, le Bureau de Mise à Niveau et l'ADEPME

Dans le but de contribuer davantage à la facilitation des petites et moyennes entreprises (Pme) à l’accès aux financements, la banque pour le commerce et l’industrie (BCI Sénégal) dirigée par Pape Mody Ndiaye, l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (Adpme) confiée à Idrissa Diabira et le Bureau de Mise à Niveau avec à sa tête Fatou Dyana Ba ont paraphé un contrat de cinq ans avec Africa Guarantee fund (AGS.)