Fin d’audience : Wade encourage Macky Sall dans sa gestion des ressources…

Dans un contexte mondial marqué par les enjeux sécuritaires, l’ancien président Abdoulaye Wade et l’actuel président se sont entretenus au palais de la République, à travers des sujets divers. Ils ont tenu à unir leurs forces relationnelles et idéologiques pour les mettre ensemble à la disposition du pays.



Le président Abdoulaye Wade pour sa part a émis quelques recommandations au président Macky Sall pour qu’à travers son pouvoir exécutif, il agisse de manière harmonieuse dans la gestion de nos ressources tels le gaz, le pétrole. Il juge déjà qu'il est sur le bon chemin dans cette gestion, et se dit disposé à tout faire pour le soutenir dans cette dynamique en vue d'un développement harmonieux du pays.