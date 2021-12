Fidak 2021 : Le ministère de l'environnement désigné meilleur stand institutionnel, un partenariat avec le CICES annoncé...

Salihou Keïta, le directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) a profité de la journée de visite de stands organisée par le ministère de l'environnement et du développement durable, pour lui décerner le titre de meilleur stand institutionnel de la Foire internationale de Dakar (Fidak) 2021.



Devant le secrétaire général du ministère de l'environnement, Amadou Lamine Guissé qui a remplacé le ministre Abdou Karim Sall empêché, le Dg du CICES s'est félicité de la dynamique collaboration existant entre les deux entités.



À ce titre, un lot de matériel de nettoiement (arrosoirs, pelles, brouettes, râteaux...) a été symboliquement remis à la direction de la Fidak. Dans la foulée, une convention entre le ministère de l'environnement et le CICES a été annoncée par les deux parties, dans le but de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et au reboisement du site...