Fiabilité des photos d'archives : Ce qu'en pense le Pr Mbaye Thiam...

Ces derniers jours, ce qui était considéré jusque là comme la vraie photo d'El Hadj Oumar Foutiyou Tall, a été finalement réfuté par la famille omarienne.

En effet, au cours de l’émission Quartier Général sur la Tfm, l'Imam de la mosquée Omarienne, en l'occurrence Imam Thierno Seydou Nourou Tall, a montré une photo méconnue de la plupart des sénégalais et qui s'avère être la vraie photo du guide Al pulhar.



Une information qui a fait rapidement le tour de la toile, suscitant beaucoup d'interrogations et d'interprétations de la part de différents chercheurs et historiens.

Le Professeur Mbaye Thiam, archiviste de renom, s'est exprimé sur l'authenticité de certaines photos qui sont parfois postées sur les réseaux sociaux.



Aussi, dans l'émission IFTAAR sur la chaîne ITV, le documentaliste fera savoir simplement que : « même si quelqu'un, d'un pays lointain, trouve une photo dans des archives où sont regroupées tous les archives de l'Afrique, il lui incombera alors, de citer la source de la photo. Mieux, l'archiviste sénégalais soulignera que même ce qui est considéré comme l'identité de la photo qui est son code, devra être signifié dans ce cas", précise t-il.



Ces indications, selon le Pr Thiam, doivent être mises sous la photo pour permettre à ceux qui regarderont la photo, d'avoir une idée claire de la source de celle-ci.

Selon le documentaliste, toutes ces précisions conduiront à mieux cerner l'authenticité de la photo pour éviter d'éventuelles polémiques.