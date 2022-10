Fête de l'excellence, édition 2022 : 81 pupilles ont bénéficié de kits scolaires plus un ordinateur portable et des chèques de 100.000 et de 50.000 FCFA.

Dans le cadre de la prise en charge des pupilles de la nation, l'Office national des Pupilles de la Nation (ONPN) accorde une place primordiale à l'éducation, l'un des axes majeurs d'intervention de l'Office mis en œuvre dans le but de garantir aux pupilles une assistance, un suivi psychopédagogique et un développement harmonieux tout au long de leur cursus scolaire.



À ce titre, l'ONPN a organisé ce Jeudi 6 octobre 2022 à l'auditorium du Musée des civilisations noires de Dakar, la fête de l'excellence présidée par Madame le Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants en l'honneur des pupilles ayant réussi aux examens du BAC, du BFEM et du CFEE ainsi que ceux qui se sont illustrés par leurs performances scolaires.



Un effectif total de 81 pupilles dont 59 seront présents à la fête de l'excellence, recevront pour le BAC, un ordinateur portable et une subvention de 100 000 FCFA



Pour le BFEM et le CFEE, un kit scolaire et une subvention de 50 000 FCFA leur seront alloués.



Des diplômes d'excellence ainsi que des kits scolaires seront également remis aux pupilles ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20, en présence de l'ambassadeur de bonne volonté, le général Mamadou Mansour Seck.



Mme le ministre de la femme, de la famille et de la protection de l'enfance, Fatou Diané Guèye, encourage les enfants et magnifie les bons résultats de ces derniers.



Pour l'édition de cette année, l'ONPN enregistre les taux de réussite ci-après :



45,61 % pour le BAC, soit 26 admis ;



 54,83 % pour le BFEM soit 17 admis ;



 76,47 % pour le CFEE soit 13 admis.



Pour rappel, les 1.019 pupilles de la nation sont les enfants mineurs des personnels des forces armées, des personnels des forces de police et des autres corps paramilitaires, des fonctionnaires et Agents de l'État dont les parents sont morts à l'occasion de guerre ou d'opération de maintien de la paix ou de la sécurité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national, les enfants mineurs des personnes victimes d'accidents graves ou de catastrophes dont l’État accepte la prise en charge. Il en est de même si les tribunaux établissent la responsabilité de l'État.



« Chers pupilles de la nation devant vos parents et amis, vous êtes aujourd'hui à l'honneur pour vos belles performances, sachez que le président de la République est fier de vous, monsieur le Premier ministre Amadou Ba et le gouvernement sont fiers de vous... je vous présente toutes les félicitations du président et du gouvernement sénégalais... », a déclaré le ministre de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant.



Elle termine par se déclarer ambassadrice des pupilles et les invite à persévérer dans cette bonne gouvernance de performance d'excellence afin d'aller toujours plus haut, toujours plus loin et toujours dans la quête permanente du savoir et savoir-faire. Elle leur souhaite une très bonne année scolaire 2022-2023.