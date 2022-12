Fête de l’excellence 2022 : Honneur à feue Adja Fambaye Diop, ancienne ministre des émigrés, la famille apprécie...

La famille de feue Adja Fambaye Diop s'est réjouie aujourd’hui, de l’honneur que leur a réservé Madame Dieynaba Ba Dème, directrice et fondatrice du groupe scolaire La maison des anges, en choisissant comme marraine leur mère, à l'occasion de la fête de l’excellence organisée ce vendredi à la Place du souvenir africain.

Pour la directrice, honorer Adja Fambaye Fall Diop est plus qu’un devoir pour elle, car cette dernière a beaucoup contribué à sa réussite. « Fambaye m’a enseigné à l’élémentaire : au CE1, CE2 et CM1 au niveau de l’école Gibraltar », dira-t-elle, la qualifiant de dame de valeur, de rigueur, qui a toujours été au service de son pays.

Pour Pape Maël Diop, fils de la défunte, ce n’est pas la première fois que Dieynaba honore la mémoire de sa mère et comme à chaque fois, lui-même et l'ensemble de la famille apprécient au plus haut point ce remarquable acte de reconnaissance et de gratitude.

Pour Pape Maël, cet hommage devait aussi être rendu par l’État du Sénégal, car cette femme battante a tout donné à son pays. D'ailleurs, ce dernier n’a pas manqué de revenir sur les fonctions occupées par sa défunte mère qui fut syndicaliste, conseillère municipale, ministre chargé des émigrés, députée et présidente de la commission santé et affaires sociales de l’Assemblée nationale...