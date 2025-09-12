Festival du film Panda d'or : 5 343 œuvres en compétition pour 27 récompenses


La 2e édition du festival du film Panda d'or se tient les 12 et 13 septembre à Chengdu, dans la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine), avec la participation de 5 343 œuvres provenant de 126 pays et régions.

 

Le jury décernera 27 récompenses dans quatre catégories : film, série télévisée, documentaire et animation. Parmi les distinctions, on compte notamment celles du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénariste.

 

Le nombre des œuvres étrangères s'élève à 3 910.

Vendredi 12 Septembre 2025
