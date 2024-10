Faux monnayage : la Brigade de Keur Massar déjoue un plan de contrebandiers et saisit plus de 2 milliards FCFA

La Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar s’illustre dans la lutte contre le faux monnayage, réalisant une opération spectaculaire avec la saisie de faux billets d’une valeur totale dépassant les 2 milliards FCFA en seulement deux semaines.



Hier, trois suspects ont été appréhendés pour association de malfaiteurs, trafic et contrefaçon de billets de banque. Cette arrestation fait suite à l’exploitation d’un renseignement concernant une bande cherchant à contacter un technicien pour « laver » des billets noirs, une méthode courante utilisée par les faussaires.



Les enquêteurs, grâce à un dispositif efficace, ont non seulement intercepté cinq sachets de faux billets de 100 dollars, mais ont également immobilisé un véhicule de marque Peugeot utilisé par les suspects.



Cette récente opération n’est pas un cas isolé : le vendredi 4 octobre, la Brigade avait déjà saisi des billets noirs d’une contrevaleur d’un milliard de FCFA.



Selon Libération, ces actions audacieuses de la gendarmerie témoignent de l’engagement des autorités dans la lutte contre le faux monnayage, un fléau qui menace l’économie et la sécurité financière du pays. La vigilance des forces de l’ordre semble porter ses fruits, mais la nécessité d’une coopération accrue avec la population et les institutions financières reste primordiale pour démanteler ces réseaux criminels.