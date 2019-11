Faux bond de Bougazelli à la Gendarmerie : « Un outrage à la République… » (Moustapha Diakhaté)

Le député Seydina Fall cité dans un scandale de faux billets n’a pas déféré à la convocation des pandores de la Section Recherches hier. Les présumés complices du parlementaire ont été déférés devant le procureur, mais ont bénéficié d’un retour de parquet. Une situation qui terni l’image de notre pays.

Pour son camarade de l’APR Moustapha Diakhaté, les faux bonds du Député Seydina Fall à la gendarmerie sont « un outrage à la République »

« Le refus de Seydina Fall de se présenter à la gendarmerie constitue un pied de nez à la République et à l’exemplarité des responsables politiques. C’est aussi l’autorité de la République qu’il vient de bafouer. Cette situation a trop duré et doit cesser sans délai », a dit l’ancien Parlementaire.

Cela doit être l’engagement du Ministère de la justice ainsi que celui des forces armées de mettre un terme à cette honteuse cavale d’un Élu de la République, a-t-il ajouté. Selon Moustapha Diakhaté, où qu’il puisse se trouver, « Le Député Seydina doit être recherché, débusqué et puni à la hauteur de l’affront qu’il a fait subir à toute la gendarmerie nationale et à la République ».