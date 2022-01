Fatick : Le Dr Cheikh Kanté annonce la tenue prochaine de la conférence territoriale pour trouver des solutions aux doléances des populations

Bien qu’il n’ait pas encore pris service, le nouveau président du Conseil départemental de Fatick anticipe sur les attentes des populations de sa circonscription, de son département, la région de Fatick notamment.

En effet, à l’occasion d’une conférence de presse qu’il organisait ce week-end pour se prononcer sur les résultats des élections locales et départementales dans la région de Fatick, le Dr Chanté a annoncé la tenue prochaine de la conférence territoriale pour trouver des solutions urgentes aux doléances des populations de la région de Fatick.

« Je compte lancer dans les très prochains jours la conférence territoriale pour trouver des solutions urgentes à l'emploi des jeunes, à l’autonomisation des femmes, à l’épanouissement des jeunes et à l’accès aux services de structures de base afin que Fatick puisse nourrir Fatick. Lors de la campagne j’ai pu noter beaucoup de doléances liées à l’accès universel à l’eau et l’électricité.

C’est pourquoi, nous allons nous atteler le plus vite possible à la résolution définitive de toutes ces doléances des populations de Fatick. Pour cela, je vous appelle à l’unité d’action pour mieux satisfaire les besoins des populations », promet le Dr Cheikh Kanté, président du Conseil départemental de Fatick...