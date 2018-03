Farba Ngom : «Le bilan de Macky est comme celui de 40 ans... Je n'ai pas de problème avec Abdoulaye Daouda Diallo. Critiquer le parrainage est un manque d'assurance»

L'honorable député Farba Ngom était ce week-end à Saly pour rencontrer les étudiants de Kanel et de Thilogne. Face à la presse, ce dernier n'a esquivé aucune question des journalistes, de la réélection du président Macky Sall, son bilan à la tête du pays, l'opposition, l'enlèvement des enfants et ses relations avec Abdoulaye Daouda Diallo, pour s'en arrêter là.



En ce qui concerne le bilan de Macky Sall, Farba Ngom n'hésitera pas à affirmer que c'est un bilan sans faute. "Le bilan de Macky, c'est un bilan de 40 ans d'exercice " martèlera Farba Ngom.



Interpellé sur ses relations avec Abdoulaye Daouda Diallo, l'honorable député s'est empressé de réaffirmer son amitié avec le DG du Coud tout en soulignant qu'il n'y a aucun problème entre l'ex ministre de l'intérieur et moi. Cheikhou Oumar Hanne c'est mon ami, il a organisé un meeting dont il m'a fait le plaisir d'être le principal organisateur, alors que voulez-vous ? Abdoulaye Daouda Diallo est un frère nous n'avons aucun problème, seulement il y'a des gens qui alimentent ça, que ce soit lui ou moi, la seule équation à résoudre reste la réélection de Macky Sall. Mais au moins que les gens me reconnaissent mon amitié avec Cheikhou Oumar Hann! "



Parlant de l'opposition, Farba Ngom abordera le cas Aly Ngouille Ndiaye, se disant convaincu que l'opposition est en manque d'arguments et sait bien qu'elle sera battue à plate couture. Toujours dans ce même chapitre politique, il trouve que ceux qui critiquent le parrainage ne sont pas sûrs d'eux. "Beaucoup de candidats pour l'élection:présidentielle à venir veulent seulement remplir leur cv. Le parrainage n'est pas un débat, ceux qui le critiquent ne sont pas sûr d'eux..."



Après ce sujet, l'honorable député de s'exprimer sur les enlèvements d'enfants notés depuis un certains temps, annonçant que l'État a pris d'importantes décisions pour mettre fin à ses agissements.