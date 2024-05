Accusations contre la conservation foncière, Remembrement à Ngor-Almadies: Le représentant d'Aly Guissé s'explique !

Cité dans des scandales fonciers par l'avocat Me Ousseynou Gaye, lors de sa conférence de presse, ce lundi 5 mai 2024, Aly Guissé a apporté la réplique à la robe noire. Bien qu' étant absent du Sénégal, l'homme d'affaires sénégalais, qui gère un cabinet d'étude sur le foncier, est bien au courant de l'actualité. M Guissé a donné par procuration à un responsable de son cabinet, M Mamadou Ndour pour parler à son nom et d'apporter des précisions face à certaines accusations formulées à son encontre. Il s'agit entre autres d'accusations de "mafia véreux à la conservation Foncière Ngor-Almadies, de remembrement interne dans la zone de Ngor-Almadies. M Ndour, souligne par ailleurs que l'avocat, Me Ousseynou Gaye fait dans le populisme en surfant sur l'actualité avec la suspension des travaux sur le littoral, exigée par le Président Bassirou Diomaye Faye.