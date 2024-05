Demi-finale de la Ligue des champions : Le Real Madrid réalise une remontada exceptionnelle et renverse le Bayern Munich

Le Real Madrid a signé une remontada exceptionnelle ce mercredi en demi-finale de la Ligue des champions, renversant le Bayern Munich (2-1, 2-2 au match aller.) Dans les ultimes minutes de la rencontre, c'est finalement Joselu, âgé de 34 ans, qui est entré en jeu pour sauver son équipe en inscrivant un doublé en l'espace de seulement 3 minutes. Irréel !



Alors qu'ils étaient menés pendant plus d'un quart d'heure, grâce à un but exceptionne d’Alphonso Davies, les joueurs madrilènes ont réussi à s'imposer sur le score de deux buts à un au Santiago Bernabéu. Un scénario totalement inimaginable ! Il s'agit de la 18e finale de la Ligue des champions pour le Real Madrid, qui atteint ainsi sa sixième finale lors des 11 dernières années.



Une performance exceptionnelle pour le club madrilène, qui confirme une fois de plus sa place parmi les plus grands au monde. Le Real Madrid aura donc l'occasion d'affronter le Borussia Dortmund, tombeur du Paris Saint-Germain, dans une finale inédite à Londres.