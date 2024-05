Réforme politique et gouvernance économique au sein de l’UEMOA: Le Sénégal prend le large avec 77,5% en 2024

Dans le cadre de l’accélération des réformes dans l’espace communautaire UEMOA réunissant huit pays, le Sénégal a fait un pas par rapport à la revue précédente. Depuis 2015, le Sénégal soumet à cet exercice de revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA. D’ailleurs, sur la période 2014-2022, le Sénégal s’est illustré avec des résultats concluants comme l’a signifié ce matin le ministre des finances et du budget, Cheikh Diba qui présidait la conférence sur la présentation de la 9e édition de la revue annuelle des réformes, politique, programmes et projets communautaires de l’Union économique et monétaire Ouest africaine.



Quelques mois après les travaux de la phase technique de la revue en 2023 entre experts bilatéraux, sectoriels et en plénière pour le mise en œuvre des réformes d’ordre structurelles et du marché commun, le Sénégal, au terme de l’évaluation de 2024, obtient un taux satisfaisant de 77,5% de progression contre 74% en 2023. La conférence des chefs d’Etat de l’Uemoa estime que, dans le cadre du respect des textes réglementaires des politiques et réformes des pays de l’espace, des efforts significatifs sont à noter malgré quelques difficultés notamment dans le domaine sécuritaire.







Lors de la présentation de la revue, certains membres du gouvernement étaient présents notamment les ministres de l’économie, de l’assainissement et de l’hydraulique, des sports et de la culture, du ministre de la communication sans oublier le président de la commission de l’Uemoa, Abdoulaye Diop.