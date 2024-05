BAL4 : Au bout du suspense, Mike Fofana offre la victoire à l’AS Douanes face aux Rivers Hoopers

Après leur défaite 77-68 face aux Rivers Hoopers du Nigeria au Dakar Arena de Diamniadio le 4 mai dernier, les Gabelous de l'AS Douanes ont renversé la situation lors du match retour ce jeudi, remportant une victoire de 56 à 54 grâce à un tir au buzzer de Mike Fofana. Avec un bilan de deux victoires et deux défaites en quatre journées, les Gabelous ont désormais leur destin entre leurs mains et peuvent encore rêver de se qualifier pour le "Final 8" de la Basketball Africa League (BAL), prévu au Rwanda.



Le début du match a été marqué par une certaine crispation, aucun panier n'ayant été inscrit des deux côtés au bout de deux minutes de jeu. C'est Adama Diakité (12 points dans le match) qui a débloqué le compteur des Gabelous, lançant ainsi un duel acharné qui s'est poursuivi pendant les quatre quarts-temps. Les hommes de l'entraîneur Mamadou Gueye "Pabi" ont enchaîné cinq possessions sans réussir à marquer le moindre panier, ce manque d'adresse se reflétant dans le score à la fin du premier quart-temps, qui était de 14 à 5 en faveur de l'AS Douanes.



Les RH n'étaient pas encore bien entrés dans la partie. Malgré cela, Madut Akec (17 points à la mi-temps) a brillé, tandis qu'Adama Diakité a marqué 8 points. Ces deux joueurs ont été des éléments clés lors de la bonne première période des Gabelous, qui ont montré un meilleur visage lors de cette quatrième journée de la Conférence Sahara de la BAL4.



Grâce à une présence marquée sur les rebonds défensifs et une certaine fluidité dans les transitions offensives, l'AS Douanes a réussi à contenir Will Perry (10 points à la mi-temps, 17 au total), le maître à jouer des Rivers Hoopers, qui était moins précis que d'habitude et avait du mal à avoir un impact sur le jeu. Les deux équipes sont allées aux vestiaires sur le score de 33 (ASD) à 26 en faveur des Rivers Hoopers, qui étaient mis sous pression dans un Dakar Arena survolté.



Cet écart mince témoignait de l'incertitude de ce match malgré la domination des Gabelous lors des deux premiers quarts-temps. La fin du match a été marquée par une polémique, avec une faute "inexistante" sifflée en faveur des Rivers Hoopers, leur permettant d'égaliser à 54-54 alors qu'il ne restait que 3 secondes à jouer. Finalement, c'est Mike Fofana (6 points) qui a offert la victoire à l'AS Douanes sur le score de 56 à 54.



La qualification est plus que jamais à portée de main pour les Gabelous, qui passent à la deuxième place du classement. L'AS Douanes affrontera l'US Monastir ce samedi à 17h30 GMT.





Mouhamadou Moustapha GAYE