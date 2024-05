AIBD: Cheikh Bamba Dieye prendra fonction dans le courant de la semaine

Le nouveau directeur général de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD-SA) devra prendre fonction après la passation de service avec son prédécesseur Abdoulaye Dieye, dans le courant de la semaine.



Ce mardi, le conseil d’Administration de AIBD SA, le président et les administrateurs ont fait honneur à Cheikh Bamba Dieye de le nommer, conformément au décret présidentiel, Directeur Général de AIBD. À cet occasion, le nouveau DG réitère sa reconnaissance et ses remerciements au président de la République Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre Ousmane Sonko en leur renouvelant son engagement à « traduire en actes concrets l’esprit et la lettre de la nouvelle gouvernance publique ».