Installation de l’hivernage : « Il y a des risques de pluie à Saraya la nuit de ce jeudi » (Prévisionniste ANACIM)

Les premières gouttes de pluies tombées à Kédougou montrent le début de l’hivernage. Et pour en savoir plus, le prévisionniste Tidiane Diédhiou explique que cet hivernage précoce est causé par la remontée de la mousson dans cette partie Sud-Est du pays.





« Comme l'on dit les prévisions saisonnières, le début de l'hivernage sera très précoce. Les pluies tombées à Kédougou étaient des pluies de mousson parce que les activités ont commencé dans le Sud-Ouest du Mali. Le risque de voir des pluies est quand même faible cette nuit du jeudi au vendredi vers Saraya » dit-il.





Le chef de bureau qualification et Intégration à L'ANACIM note que l'hivernage a réellement commencé. Le flux de mousson a commencé à intéresser le sud du pays depuis plusieurs jours. Ce qui fait que le sud est alimenté en humidité. Donc un amas qui quitte la Guinée ou le Mali va retrouver les conditions réunies pour continuer son sommet. Même la région de Kolda commence à être de plus en plus humide. Si un système est consistant, il peut même toucher la zone de Kolda, détaille le prévisionniste.





A l’en croire, l’air chaud et humide commence à intéresser le sud du pays. C’est des conditions qui, s’il y a un amas qui s’approche, favorise la régénérescence de ces amas nuageux qui peuvent occasionner la pluie.





Et pour la Casamance, les conditions ne sont pas encore favorables à des activités pluvieuses. Le risque de pluie est très faible, conclut le prévisionniste