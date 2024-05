Ascension 2024: la communauté catholique du Sénégal célèbre la montée du christ au ciel avec allégresse

L'Ascension est l'un des événements les plus significatifs du calendrier liturgique de l'Église catholique, marquant la fin du ministère sur terrestre de Jésus-Christ et son retour auprès de Dieu. Elle est célébrée par les fidèles catholiques chaque année quarante jours après Pâques, soit le jeudi de l'Ascension.



Dans le monde notamment au Sénégal elle est célébrée à travers une messe riche en enseignement du christ. Dans la paroisse Saint-Christophe de Yoff, les fidèles ont répondu massivement à l'appel. Après la célébration, leurs visages sont illuminés de joie. « Nous sommes dans une grande joie, parce que nous savons que toutes les grâces et toutes bénédictions qui découlent de cette célébration » assure, sourire aux lévres, Sophie Diop après la célébration de la messe de l’ascension



L'Ascension est célébrée partout dans le monde par les fidèles catholiques chaque année et pour cette année 2024, la particularité comme le dit la pape Francois dans sa catéchèse et livré par le Père Lazare Datantan GOMIS de la paroisse Saint-Christophe de Yoff : « nous devons vivre dans l’espérance et la charité avec nos frère et nos soeur, car l'espérance chrétienne ne déçoit pas »