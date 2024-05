Attaques contre la CNTS : Les révélations de Mody Guiro

Invité de l’émission « En Ligne » de Dakaractu de ce jeudi 9 mai 2024, le Sg de la confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) est revenu sur sa longévité à la tête de cette centrale. Dans un langage ferme, Mody Guiro fait savoir que des SG de centrales qui défendaient les travailleurs avec son mentor sont toujours là et qu’il ne compte pas leur laisser l’appareil qu’ils mijotent.







« C’est la conviction et la conscience qui me font tenir depuis 2001. Les gens parlent que de moi alors qu’il y a des SG de centrales qui sont là depuis le temps de Madia Diop. Je ne les laisserai pas engloutir mon organisation. La Cnts a toujours résisté aux attaques… » laisse-t-il entendre.







Cependant, la scission de la CNTS lui reste toujours en travers de la gorge. Il impute la naissance de la CNTS/FC au président Abdoulaye Wade qui avait comme dessein de fragiliser le legs de Madia Diop. C’est pourquoi il brocarde son camarade Sg de la CNTS/FC, Cheikh Diop.







« Le Président Abdoulaye Wade a créé la Cnts/Fc de Cheikh Diop qu’il a renforcé par tous les moyens avec les calots bleus. Quand on menait une grève, il l’appelait au palais pour qu’il fasse une déclaration pour nous affaiblir. Nous ne sommes pas dans cette grève et nous ferons tout pour la faire échouer » regrette M. Guiro qui salue l’abnégation, la détermination et l’engagement de la jeunesse de son syndicat et des femmes qui abattent un travail de titan sur le terrain.