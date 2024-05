Lutte contre la cherté des coûts de connexion : Un nouveau collectif dénommé F4C voit le jour

Un nouveau collectif appelé F4C (front contre la cherté des coûts de connexion) vient de naître. L’annonce a été faite dans un communiqué de presse que les membres ont rendu public. Ce collectif est composé de citoyens, des organisations et des experts qui sont engagés à lutter pour l’accès à l’internet plus abordable et accessible pour toutes les catégories confondues.



Aujourd’hui, nous annonçons la naissance du collectif F4C, une initiative audacieuse pour lutter contre les obstacles financiers qui entravent l’accès à l’internet. Le F4C, abréviation de « Front contre la cherté des coûts de connexion « rassemble des citoyens, des organisations et des experts déterminés à rendre l’accès à internet plus abordable et accessible pour tous.



Notre objectif est clair : sensibiliser, plaider et agir pour réduire les coûts de connexion à internet. Nous croyons fermement que l’accès à Internet est un droit fondamental et essentiel pour tous, et nous nous engageons à faire entendre cette voix auprès des décideurs politiques, des fournisseurs de services internet et de la société civile.



Rejoignez -nous dans cette lutte pour un accès internet abordable et équitable pour tous. Ensemble, nous pouvons construire un avenir avec lequel la connectivité numérique est véritablement abordable à chacun, sans entrave ni exclusion.