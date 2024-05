Tragique accident près du Rond-Point Demba-Dupont : Un policier perd la vie après avoir été percuté par un clando

Ce jeudi, un policier répondant au nom de Boubacar Djiba a été mortellement percuté par un chauffeur de "Taxi Clando", prés du Rond-Point Demba-Dupont , en Centre-ville, en se rendant à son lieu de travail . Évacué à l'hôpital principal, le jeune policier victime d'hémorragie causée par une polyfracture a finalement rendu l’âme. Le chauffeur du clando s'est rendu à la gendarmerie de Yarakh pour se livrer.



Le gendarme à la retraite, El Hadji Mody Diallo de faire un témoignage sur le défunt policier. "Regret de vous annoncer le rappel à Dieu du Fonctionnaire de la Police Nationale Boubacar Djiba, en service à la 8e Compagnie du Groupement Mobile d'Intervention.



Il avait quitté son domicile pour se rendre à son lieu de travail et n'y arrivera point. Mortellement fauché par un automobiliste, il a été évacué dans une structure hospitalière de la place, où il a succombé des suites de ses blessures.



Notre très regretté Boubacar Djiba était du Contingent 2018/2 puis affecté dès la fin de sa formation au 6e Bataillon d'Infanterie.



Reçu au concours des Agents de la Police Nationale au titre de la 46 ème promotion, il intégrait cette prestigieuse institution au cœur de la République le 21/4/2021.



Son enthousiasme, son professionnalisme, son dévouement et sa joie de servir sa patrie avaient poussé ses Chefs à l'affecter à la 8e Compagnie du Groupement Mobile d'Intervention.



Tristesse, consternation et grosse perte au sein de la police nationale !



C'est pourquoi, je m'associe au deuil puis présente mes condoléances les plus attristées à la police nationale y compris au personnel retraité, à ses camarades de promotion, ses classes et aux collègues, ses familles, parents, proches et connaissances ainsi qu'à l'ensemble des Forces de Défense et de Sécurité. Je m'incline pieusement devant la mémoire de ce Grand serviteur, très tôt arraché à notre affection.