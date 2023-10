Fandène (Thiès) : « Ce qu’attendent les populations d’Amadou Bâ… »

Du chef de village au représentant des jeunes, les populations de Fandène se sont exprimées devant les autorités et devant le Premier ministre en visite économique dans la région de Thiès.

Les doléances fuseront de partout, malgré la reconnaissance des habitants de l’ancien village du royaume sérère précolonial.



Les difficultés liées à l’accès à l’eau et à l’électricité, sont toujours d’actualité dans la région. Il faut alors des extensions de l’électricité et de l’eau à Fandène comme l’a suggéré le chef de village qui a pris en premier, la parole. « Même si nous savons bien que les autorités locales font des efforts, cela reste toutefois insuffisant pour alimenter Fandène. Des pistes de production manquent dans notre localité » dira le président de l’association des chefs de village.



Pathé Ngom Niang, représentant des jeunes de Fandène, qui remercie au passage le président Macky Sall, a insisté sur l’épanouissement de la jeunesse de Fandène. « Nous voulons que notre stade municipal soit modernisé car nous sommes dans une localité où les jeunes pratiquent le sport et en particulier, le football.



Catherine Ndione, la présidente du mouvement des femmes de Fandène s’est réjouie de la présence du Premier ministre et lui exprime son soutien. « Notre commune avance à grands pas… nous savons que vous allez prendre la même trajectoire que le président Macky Sall qui a toujours été aux côtés des populations de Fandène… »



Pour sa part, le ministre Augustin Tine, maire de Fandène, coordonnateur départemental de Benno, estime que ce passage du Premier ministre, va constituer un nouveau souffle, car il suscite l’espoir de la continuité des réalisations du président Macky Sall. « Nous avons accompagné le président Macky Sall et nous n’avons pas été déçus. Il a tout fait pour la commune. Je vous félicite, car le choix du président n’a pas été anodin. Vous avez été un étudiant brillant, un fonctionnaire brillant et vous avez de bonnes qualités que nous avons remarquées chez le président Macky Sall », témoignera l’édile de la commune de Fandène.