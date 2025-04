Fallou, capitaine des U20 : « Nous allons tout faire pour gagner! »

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a organisé une cérémonie de remise du drapeau national aux sélections U15, U20, de Beach Soccer et à l’équipe féminine de Futsal, ce vendredi 18 avril 2025 au stade Léopold Sédar Senghor. À cette occasion, les joueurs ont tenu à s’exprimer sur cette compétition.



Fallou, le capitaine des U20 a magnifié l’organisation de cette cérémonie avant de remercier le ministre des Sports, Khady Diène Gaye et le président de la fédération. « Avant tout, on rend grâce à Dieu d’avoir été impliqué à cette compétition. Je magnifie aussi la présence du ministre et du président de la fédération de Football. Je suis très content du drapeau qui nous a été remis et vraiment, c’est une fierté pour nous d’aller représenter le Sénégal. Comme je l’ai dit tout à l’heure, nous sommes des compétiteurs et je considère que notre devoir est de tout faire pour gagner surtout avec notre staff, on va tout faire pour gagner. Maintenant, les sénégalais n’ont qu’à prier pour nous. De la même manière, je souhaite aussi à toutes les autres catégories de gagner leur match », dira-t-il.