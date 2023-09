Fake News : Amadou Bâ et Abdoulaye Daouda Diallo ne se sont pas rencontrés récemment pour négocier !

Dans une photo qui circule sur les réseaux sociaux, il apparaît clairement le Premier ministre Amadou Bâ, Abdoulaye Daouda Diallo et Abdoulaye Seydou Sow se tenir la main. Une supposée rencontre récente entre le Premier ministre et le président du conseil économique social et environnemental qui est largement relayée sur internet et qui commence à avoir de l’ampleur. Mais que nenni!!!



En effet, après avoir contacté les deux camps, nous sommes en mesure de dire que « cette supposée récente rencontre est totalement fausse ». Les camps d’Amadou Bâ et celui de Abdoulaye Daouda Diallo sont surpris. Il n’en est absolument rien. Aucune rencontre récente dans un contexte n'a eu lieu. La désignation du Premier ministre comme candidat de Benno Bokk Yakaar a suscité des remous dans la mouvance.



Le ministre de l’urbanisme du logement et de l’hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow qui apparaît sur cette photo en question, a confirmé que cette information n'est pas exacte. C'est un Fake...



« Il m’a été donné de constater qu’une photo dans laquelle je me tiens aux côtés de Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo circule sur internet et fais l’objet de moult commentaires. Je tiens à préciser que cette photo n’est pas récente. Elle a été prise il y plusieurs mois déjà. Dès lors, tout amalgame, rapprochement ou tentative d’analyse par rapport à la situation actuelle découle de simples affabulations » précise le maire de Kaffrine. De la manipulation se cacherait derrière cette information...Car certaines sources expliquent qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui ne veulent d'un rapprochement entre les deux camps...





Même s’il y’a des soupçons de manœuvres pour gâcher les pourparlers en cours, nous informe t-on, le Président Macky Sall pour sa part, est en train de mener un travail acharné pour rassembler tout le monde autour de l’essentiel.