Fadilou Keïta, DG CDC: « Nous entendons jouer un rôle de catalyseur pour répondre aux défis de la souveraineté… »

Le directeur général de la caisse de dépôts et consignations, Fadilou Keïta a présidé ce matin l’ouverture de l’atelier de vulgarisation des missions et métiers stratégiques de la CDC et de ses filiales à l’ère de la rationalisation, de la rationalité. Au moment où on parle de la souveraineté nationale pour un Sénégal juste et au cœur du financement de l’économie nationale, cette rencontre est organisée en prélude du salon national des investisseurs prévu au mois de décembre, vise à repartir vers de nouvelles perspectives.







L’annonce de la politique de vulgarisation avec la loi 2017-32 du 15 juillet 2017 modifiant et remplaçant la loi 2006-04 du 04 janvier 2006 demeure significative en ce qu’elle permet d’intervenir avec sérénité et diligence dans plusieurs secteurs stratégiques. Il s’agira dans ce contexte de rationalité, d’optimisation des ressources, d’avoir une alternative crédible et surtout de discuter des enjeux et défis liés à la souveraineté économique nationale et du rôle primordial de la CDC dans la mobilisation des ressources stables destinées aux investissements stratégiques, a rassuré le directeur de la CDC, Falilou Keita.







À l’instar de ses consœurs du Maroc et de la France, le directeur général de la Caisse de dépôt Sénégalaise entend jouer pleinement son rôle de catalyseur au service de l’intérêt général. « En relation avec d’autres autorités et de la tutelle, j’ai engagé plusieurs actions et démarches visant à repositionner la Caisse de dépôts et consignations (CDC) comme acteur majeur du financement de l’économie nationale, d’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et de soutien opérationnel du secteur primaire » a indiqué Fadilou Keita qui insiste sur la répartition spatiale et égalitaire des investissements et l’engagement en faveur de l’équité territoriale qui porteront ses actions.







Au regard des missions transversales de la CDC et des enjeux socioéconomiques, le directeur général de la CDC s’engage à développer les synergies à travers des partenariats intra-Etats et d’entreprendre des initiatives visant à répondre avec efficience aux défis majeurs de la souveraineté nationale tels que défini par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.