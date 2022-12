Face à l’Angleterre, Famara Diédhiou pense que « le Sénégal a toutes ses chances ! »

« Il faut un maximum de concentration face à une bonne équipe anglaise. Les Anglais ont déjà remporté une Coupe du monde (1966) et finaliste de l’Euro (2022). Donc, c’est à nous de faire le maximum et de croire en nos chances. On doit faire plus à l’entraînement pour être prêts le jour-j. On ne doit pas se relâcher. Le plus important c’est de croire en nous. Le Sénégal a toutes ses chances ! »