FRANCE / Élections législatives 2022 : la participation au premier tour à 18,43% à midi, en baisse par rapport à 2017.

La participation au premier tour des élections législatives atteignait 18,43% dimanche à 12h00 selon le ministère de l'Intérieur, un chiffre en baisse de 0,8 point par rapport à 2017 où elle s'établissait à 19,24%.



Elle est aussi en nette baisse par rapport au premier tour de la présidentielle 2022, où elle atteignait 25,48% à midi. Elle est également inférieure à celle des élections législatives de 2012 à la même heure (21,06%).



La participation est en revanche largement supérieure à celle des élections départementales et régionales de 2021 à midi (12,22%). Enfin, elle est équivalente à la participation à la même heure aux élections municipales de 2020 (18,38%).



Le Lot est le département qui avait le plus voté à midi dimanche (27,8%), devant le Cantal (26,35%), le Jura (25,69%), la Dordogne (25,19%) et le Gers (24,86%).



La participation la plus faible a été enregistrée en Seine-Saint-Denis avec 9,85%.