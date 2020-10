FONDS FORCE COVID-19 : L'État octroie une enveloppe de 500 millions de FCFA aux établissements privés de formation professionnelle.

Le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Dame Diop, a procédé à la remise de chèques aux établissements privés de formation professionnelle et technique dans le cadre du plan de résilience économique national, ce mardi 13 octobre 2020 au niveau dudit ministère à la Sphère ministérielle de Diamniadio.



Selon le ministre, "cette cérémonie entre dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du chef de l'État d'octroyer un montant de 500 millions de FCFA aux établissements privés de formation professionnelle et technique suite à la mesure relative à la fermeture des écoles dans le but de lutter contre la propagation de la Covid-19.



Cette cérémonie marque également toute l'importance que le gouvernement du Sénégal accorde à l'implication du secteur privé de la formation professionnelle pour le développement du capital humain classé comme axe stratégique majeur du PSE.



Après exploitation des dossiers déposés, 256 établissements privés de formation professionnelle ont été retenus conformément au disposition de la lettre 22.03 du 17 juillet 2020.



Sur la base de cette sélection, la clef de répartition suivante a été adoptée : une tranche de 200 millions FCFA répartis équitablement entre les 256 centres classés en trois catégories à savoir les établissements reconnus, les établissements autorisés et les établissements provisoirement autorisés", a déclaré Dame Diop, ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.