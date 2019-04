FOCUS SUR l'artiste Ousmane Guèye : Le génie des bois

Sculpteur ayant aussi développé ses talents d'architecte, Ousmane Guèye, dès son plus jeune âge, s'est toujours passionné pour l'art, mais aussi et surtout pour l'environnement. Ces études sur la matière et ses pérégrinations l'ont conduit au Brésil, aux Antilles , en Asie, en Europe, au Japon, au Mexique. Cette aventure lui a permis d'approfondir son savoir et de devenir aujourd'hui le chantre du reboisement et le premier combattant contre le réchauffement climatique et les réductions des gaz à effet de serre. Ainsi, à travers notre émission "Focus", il a confié ses ambitions jadis piétinées, concernant sa patrie le Sénégal. Cependant cela ne l'a nullement découragé car il compte s'investir dans de grands projets qu'il a théorisés et il compte sur l'appui de l'État pour les réaliser. Ousmane propose à tous les sénégalais de s'approprier ce combat. D'ailleurs sa propre maison constitue une galerie avec de belles œuvres toutes siennes, et qui ont connu des succès dans le monde entier. Disons qu'il a ouvert le "book" de sa vie artistique dans l'émission. Selon lui, il est temps aujourd'hui de faire des banques souterraines à l'affût de toute maladie pour que ces graines biologiques ne puissent pas être infectées.

Par le biais de l'une de ses grandes réalisations, "la forêt bleue Africa et Sénégal", l'artiste compte poser les prémisses d'envergure inestimable. Cela participerait au développement culturel et touristique de notre pays et promouvoir ainsi le tourisme vert qui draine aujourd'hui des millions de touristes...